Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya'da Otokoç binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi
Son Güncelleme:

Antalya'da Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden U.C.Y. ve M.P. tutuklanırken, Y.E.A. isimli şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına alınan toplam 13 şüpheliden 10'u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi - Resim : 1

OTOKOÇ BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 7 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü maskeyle kapalı bir saldırgan, üst geçidin altından Otokoç firmasının binasına doğru ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan şirket çalışanları dışarı çıkarken, kurşunların binaya isabet ettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 3 mermi çekirdeği buldu.

Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi - Resim : 2

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda çalışma başlattı.

Bu sırada oto galeri binasına silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzü kapalı şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi - Resim : 3

Otokoç'a silahlı saldırı kameralara yansıdı: 5 şüpheli gözaltına alındıOtokoç'a silahlı saldırı kameralara yansıdı: 5 şüpheli gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı "Kürt kadın doktor" fıkrası tepki çekmişti. Ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından saldırılar peş peşe gelmişti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Koç Holding Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro