Antalya'da Otokoç'a saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Antalya'da Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden U.C.Y. ve M.P. tutuklanırken, Y.E.A. isimli şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına alınan toplam 13 şüpheliden 10'u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OTOKOÇ BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 7 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü maskeyle kapalı bir saldırgan, üst geçidin altından Otokoç firmasının binasına doğru ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan şirket çalışanları dışarı çıkarken, kurşunların binaya isabet ettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 3 mermi çekirdeği buldu.

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda çalışma başlattı.

Bu sırada oto galeri binasına silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzü kapalı şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı "Kürt kadın doktor" fıkrası tepki çekmişti. Ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından saldırılar peş peşe gelmişti. (DHA)