Antalya'da kimsenin bilmediği yeni bir mağara keşfedildi: Büyük risk altında!

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan mağaracılar ve yerel çevre gönüllüleri, Konyaaltı'nın Hacısekililer-Hisarçandır hattında kalker ocağı faaliyet alanının sınırında tescilsiz bir mağaraya ulaştı.

İlk inişte mağaranın 14 metrelik dikey bir girişle başladığı, içeride damla taş oluşumları, sarkıtlar, odacıklar ve devam eden galeriler bulunduğu görüldü.

Mağaranın sonuna henüz ulaşılamadı. Türkiye Mağaracılık Federasyonu haritalama çalışmasını başlattı.

TARİHİ DUVAR RESİMLERİYLE BİLİNEN İSLİ MAĞARASI 3 KİLOMETRE ÖTEDE

Yeni keşfedilen mağara, tarihi duvar resimleriyle bilinen ve koruma alanı daha önce genişletilen İsli (Karaindibi) Mağarası'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunuyor. İsli Mağarası'nın koruma alanının genişletilmesi, kalker ocağı faaliyet sahasının bir bölümünü fiilen koruma altına almıştı.

Geyikbayırı Yaşam Platformu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şimdi aynı hatta bu kez ruhsat sınırında yeni ve tescilsiz bir mağara ortaya çıktı" dedi.

ANTİK ÇİFTLİK VE TARİHİ DÖŞEME YOL DA RİSK ALTINDA

Mağaranın birkaç yüz metre yakınında antik çiftlik yerleşimi ve tarihi döşeme yol kalıntıları da yer alıyor. Platform açıklamasında bu duruma dikkat çekerek, "Mağaranın içinde şu ana kadar tarihi yapı veya buluntu tespit edilmiş değil, fakat alanın bilimsel ve arkeolojik incelemesi henüz yapılmadı. Asıl sorun da bu. Koruma sınırları belirlenirken bu mağaranın varlığı bilinmiyordu" ifadelerini kullandı.

PATLATMA SAHASI BİTİŞİĞİNDE CİDDİ TEHDİT

Bölgedeki kalker ocağında açık ocak işletmeciliği ve delme-patlatma yöntemi öngörülüyor. Mağaranın patlatma yapılabilecek ruhsat sahasının hemen sınırında konumlanması ciddi risk oluşturuyor.

Platform, ilgili kurumların derhal harekete geçmemesi halinde hem mağaranın hem çevresindeki orman dokusunun hem de antik yol ile çiftlik yerleşiminin geri dönüşsüz biçimde zarar görebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada talep şöyle özetlendi:

"Yeni tespit edilen mağara ve çevresi, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun haritalama raporu, arkeolog ve jeolog görüşleriyle birlikte acilen değerlendirmeye alınmalı, mağara tescil süreci başlatılmalı, mevcut İsli Mağarası koruma alanı ve yeni mağara birlikte ele alınarak koruma sınırı yeniden değerlendirilmelidir."

(DHA)