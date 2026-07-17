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Halk TV Türkiye Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor

Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor

Antalya'da 36 dereceyi bulan sıcaklıkta Rus ve Avrupalı turistler sahilleri doldururken, Uzak Doğulu turistlerin şemsiye, uzun kollu kıyafet ve yüzlerini kapatan maskelerle gezmesi dikkat çekti.

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Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor

Antalya’da 36 dereceye dayanan sıcakta, Kaleiçi’nin tarihi sokaklarında gezen Uzak Doğulu turistler, yakıcı güneşten korunmak için yüzlerini dahi kapatıyor.

Yazın turizm sezonunun en hareketli döneminde Antalya sahillerinde Rus, Avrupalı ve İskandinav turistler denizin keyfini çıkarırken; Güney Kore, Japonya ve Çin’den gelen Uzak Doğulu ziyaretçiler ise Kaleiçi, Kapadokya ve Pamukkale gibi tarihi ve doğal mekanları tercih ediyor. Yoğun güneşten korunmak için de şemsiye, şapka ve uzun kollu kıyafetlerin yanı sıra yüzlerini de kapatmayı ihmal etmiyorlar.

Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor - Resim : 1

Antalya’nın tarihi merkezi Kaleiçi’nde, vücutlarını, kollarını ve yüzlerini güneşten korumak için kapatan Uzak Doğulu dikkat çekti.

Tarihi ve kültürel mekanları gezen grup, sıcak havada şemsiye, uzun kollu kıyafetlerin yanı sıra yüzlerini örten maske tarzı özel ürünler kullandı.

Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor - Resim : 2

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"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ DIŞARI ÇIKMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Yaylalı, Antalya’da hava sıcaklıklarının 32-36 derece arasında, mevsim normalleri seviyesinde seyrettiğini açıkladı.

Yaylalı, “Yaz günlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arası, günün en sıcak ve güneş ışınlarının en dik yansıdığı saatler. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın ve çocuklarımızın daha dikkatli ve tedbirli dışarı çıkmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor - Resim : 4

KÜLTÜREL ALIŞKANLIK

Öte yandan Uzak Doğu ülkelerinde sıcaklarda yanmamanın veya kızarmamanın ardında, genetik faktörler, kültürel alışkanlıklar ve cilt yapısının yattığı aktarılıyor.

Cilt lekelerine karşı hassasiyet, erken yaşlanma korkusu, güneş alerjisi ve yanıklar gibi sebeplerle güneş ışığından korunan Uzak Doğulu insanlarda, beyaz ve pürüzsüz cilt, asi, genç ve temiz görünümün simgesi olarak görülürken, bronzlaşmanın ise alt sınıf veya tarlada çalışan işçi görünümü olarak algılandığı ifade ediliyor. (DHA)

Antalya'da ezber bozan görüntü! Ruslar denize akın ederken onlar şemsiyeyle geziyor - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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