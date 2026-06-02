"Antalya'da devlet biziz" paylaşımının sahibini Çocuk Şube gözaltına aldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamu düzenini hedef alan bir paylaşıma ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu paylaşımda kullanılan "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesinin suç teşkil ettiği değerlendirilerek, paylaşımı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek üzere çalışma yürütüldü.

"DEVLET BİZİZ" PAYLAŞIMININ SAHİBİNİ ÇOCUK ŞUBE ALDI

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, paylaşımı yapan kişinin 17 yaşındaki E.K. olduğu saptandı. Kimlik tespitinin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Geçmişte de terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen E.K., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi. (AA)