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Halk TV Türkiye Antalya'da denizde çıkan hortumu vatandaşlar kayda aldı

Antalya'da denizde çıkan hortumu vatandaşlar kayda aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Antalya'da denizde çıkan hortumu vatandaşlar kayda aldı

Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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