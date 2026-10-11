Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Antalya'da dehşet anları: Kardeşini balkondan attı ardından intihar etti

Antalya'da dehşet anları: Kardeşini balkondan attı ardından intihar etti

Antalya'da kavga ettiği 47 yaşındaki kız kardeşi Ayçin Çilkin'i balkondan atan 51 yaşındaki Timuçin Çilkin, tabancayla başına ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, kurtarılamadı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Antalya'da dehşet anları: Kardeşini balkondan attı ardından intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği 47 yaşındaki kız kardeşi Ayçin Çilkin'i balkondan atan 51 yaşındaki Timuçin Çilkin, tabancayla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'da dehşet anları: Kardeşini balkondan attı ardından intihar etti - Resim : 1

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Çilkin, iddiaya göre kız kardeşini iterek evin balkonundan attı. Timuçin Çilkin, daha sonra evde bulunan tabancayla başına ateş etti.

Skandal karar: Eşini balkondan attı beraat etti tahliye oldu!Skandal karar: Eşini balkondan attı beraat etti tahliye oldu!

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayçin Çilkin sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da dehşet anları: Kardeşini balkondan attı ardından intihar etti - Resim : 3

İtfaiye ekibinin açtığı sepetle balkona giren sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Timuçin Çilkin'i ambulansla hastaneye götürdü.

Timuçin Çilkin, burada yaşamını yitirdi. Ayçin Çilkin'in tedavisi sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya İntihar Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro