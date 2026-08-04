Antalya'da bir genç elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu

Korku dolu anlar Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Bir gencin yerde yattığını görenler elleri arkadan bağlanmış bir erkeğin öldüğünü anladı. Görgü tanıklarının yetkililere haber vermesinin ardından cansız bedenin kimliği de belirlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde bulunan 25 yaşındaki bir gencin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlik alanda meydana geldi. Bölgeden geçen bir kişi, yerde hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, elleri arkadan bağlı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimlik kontrolünde hayatını kaybeden kişinin Mehmet Beyazıtlı (25) olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazıtlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın cinayet olup olmadığı da dahil olmak üzere tüm ihtimalleri değerlendirerek geniş çaplı inceleme başlattı. Otopsi sonucu ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.