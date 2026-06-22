Antalya'da akıllara durgunluk veren olay: "Anne ve babam kanala düştü" dedi, gerçek bambaşka çıktı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Fikret Y. isimli şahıs, anne ve babasının yol kenarında bulunan yağmur suyu giderine düştüğünü öne sürerek yardım istedi. Gelen acil çağrı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine sevk edildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kısa süre içinde ihbar edilen noktaya ulaşan itfaiye ekipleri, adamın iddia ettiği yağmur suyu giderinde detaylı bir arama çalışması başlattı. Yapılan kontrollerde herhangi bir ize rastlanmaması üzerine ekipler, durumu netleştirmek için şahıstan babasının telefon numarasını istedi. Telefonla ulaşılan babanın evde olduğunun anlaşılmasıyla ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Ancak Fikret Y., tüm kanıtlara rağmen babasının yalan söylediğini iddia ederek, olayı kendi gözleriyle gördüğünü söylemeye devam etti.

BABASININ SESİNE BİLE İNANMADI

Ekiplerin yanında babasıyla bizzat telefonda görüşen Fikret Y., "Bana yalan söylemeyin, sabahtan beri sesiniz geliyor. Baba, telefonu anneme ver. Yalan buradalar, yemin ederim buradalar" dedi. Kadın itfaiye erinin, "Babanla telefonda konuştuk, evde olduklarını söyledi" sözlerine rağmen ısrarından vazgeçmeyen şahıs, annesinin giderin içinden kendisine bela okuduğunu ve boşuna zaman kaybedildiğini iddia etti. Şahıs, anne ve babasının tartışırken gidere düştüğünü, kendisinin yalınayak olay yerine koştuğunu ve onları bir ağaç parçasıyla kurtarmaya çalıştığını anlatan şahıs, "Gözümle gördüm. Ben annemi burada tutmak istedim. Hatta bir ağaç parçası da getirdim. Onu da tutamadı. Biraz daha aşağı doğru kaydılar. Yalvarıyorum, annemle babamı kurtarın. Bugün sabah hastaneye gittiler, sonucu alıp bana geleceklerdi. Annemle babam kavga edince, babam kendisini içeriye atıyor. O arada annem tutmak istiyor. Annem bana telefon açınca ben de yalınayak koşup geldim. Kurtarmak istedim ama olmadı" diye konuştu.

YERE UZANIP GÖSTERDİ

Ayakkabısız bir şekilde panik halinde sağa sola koşturan ve ekiplere çifti kurtarmaları için yalvaran Fikret Y., anne ve babasının gidere nasıl düştüğünü yere uzanarak uygulamalı bir şekilde gösterdi.

Sağlık ve itfaiye görevlilerinin tüm ikna çabalarına rağmen gördüklerine inandığını söylemekten vazgeçmeyen şahıs, olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri eşliğinde polis merkezine götürüldü. (DHA)