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Halk TV Türkiye Antalya’da 2 orman yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Antalya’da 2 orman yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Serik ve Kaş ilçelerinde toplam 180 hektarlık alanın zarar gördüğü 2 orman yangınıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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Antalya’da 2 orman yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
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Antalya’nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül'de çıkan orman yangınında yaklaşık 170 hektar, Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde 16 Eylül'de çıkan yangında ise yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Antalya’da 2 orman yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Resim : 1

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İKİ ORMAN YANGINI İÇİN KASTEN ÇIKARILMA ŞÜPHESİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 orman yangınının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Antalya’da 2 orman yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Resim : 3

Çalışmalarda, her 2 yangının da kasten çıkarıldığı tespit edildi. Yangınlarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. (DHA)

ORMAN YANGININA MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahale, alevlerin büyümesini ve geniş alanlara yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor. Yangın fark edildiğinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekiyor.

Yetkililer gelene kadar yangına kontrolsüz şekilde müdahale edilmemesi, rüzgârın yönünün dikkate alınması ve güvenli bir alana uzaklaşılması hayati önem taşıyor. Yangın bölgesinde mahsur kalma riski bulunan kişilerin ise alevlerin ilerleme yönünden uzaklaşarak ekiplerin yönlendirmelerine uyması gerekiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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