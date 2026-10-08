Antalya yangınında alevlerin arasından çıkan Luna ailesine kavuştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanı küle çeviren büyük yangında mahsur kalan ve vücudunun yüzde 40'ında ağır yanıklar oluşan 10 yaşındaki kedi Luna, iki ayı aşan zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Alevlerin arasından yaralı halde çıkarılan talihsiz hayvan, Kemer'deki veteriner kliniğinde tamamlanan yoğun tedavi sürecinin ardından ailesine kavuştu.

ALEV ÇEMBERİNDEN KURTARILDI

Kumluca'da 29 Temmuz tarihinde başlayan ve Adrasan ile Olimpos hattındaki turizm tesislerine kadar sıçrayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleyle ertesi sabah kontrol altına alındı.

Yangın sırasında alevlerin ortasında kalarak ağır yaralanan kediye ilk müdahaleyi yapan jandarma personeli, hayvanın başına ve vücuduna su dökerek acısını hafifletmeye çalıştı. Ekiplerin yaralı hayvan üzerindeki mikroçipi taramasıyla birlikte kedinin sahipli olduğu ve adının Luna olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen talihsiz hayvan, acil müdahale amacıyla Kemer'deki bir klinikte Veteriner Hekim Olgun Aslan ve ekibine sevk edildi. Luna'nın yaşama tutunma gücünü aktaran Veteriner Hekim Bünyamin Kargı, "Luna savaşçı bir çocuktu. Çok şükür bugün ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"UMARIM TÜYÜ KADAR UZUN BİR ÖMRÜ OLUR"

Kliniğe ilk getirildiğinde hastanın nefes almakta zorlandığını ve ciddi deri kayıpları yaşadığını bildiren hekimler, zamana karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı. Yaşanan kritik klinik süreci özetleyen Bünyamin Kargı, "Kumluca yangınında ihbar üzerine giderek aldığımız Luna'nın yaklaşık 2 aydan fazla süren tedavisini sonlandırdık. Bu süreçte ilk karşılaştığımızda Luna'yla nefes almada güçlük, aşağı yukarı yüzde 40'lık deri kaybı vardı" ifadelerini kullandı.

Ağır yanıkların iç organ tahribatına yol açabileceğini ve bu tablonun hastanın durumunu güçleştirdiğini vurgulayan deneyimli hekim, tedavi boyunca yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Sürecin zorluğuna değinen Kargı, "Bu yangının eseriydi. Bunlarla mücadele ettik. Uzun bir süreç oldu bizim için" diye konuştu.

Luna'nın güçlü iradesi sayesinde kritik eşiğin aşıldığını belirten hekimler, yaşanan cerrahi mücadeleyi ve hekimlerin mutluluğunu paylaştı. Klinik sürecini aktaran Kargı, "Yönetmesi de hastanın bu süreci yönetmesi de oldukça zordu. Yanıklar özellikle bir sürü problemleri beraberinde getirebilen organ yetmezlikleriyle mücadele ettiğimiz bir durum ama Luna savaşçı bir çocuktu" dedi.

Kargı, Luna için dileğini "Umarım tüyü kadar uzun bir ömrü olur" sözleriyle dile getirdi.

İKİ AYLIK HASRET GÖZYAŞLARIYLA BİTTİ

Klinikteki tedavinin tamamlanmasıyla birlikte emekli öğretmen çift Huriye ve Halit Konukseven, iki aydır bekledikleri can dostlarına kavuştu. Büyük bir sevinç yaşayan Huriye Konukseven, "Çok mutluyum. Luna ile birlikteyiz. Çok duygusal anlar yaşadık" diyerek duygularını paylaştı.

Yangının çıktığı saatlerde kanser tedavisi nedeniyle il dışında bulunduğunu aktaran Konukseven, alevlerin bir anda yayıldığını anlattı. O felaket anını dile getiren Huriye Konukseven, "Yangının olduğu zaman Konya'daydım, eşim burada uyuyordu. Luna bahçede yakalanmış zaten" dedi. Konukseven, "Sonrasında da veterinerler gelmiş almış. İyi ki Kemer veterinerlik almış onu" ifadelerini kullandı.

Kedisine yeniden kavuşmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu vurgulayan Konukseven, gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti. Can dostuna sarıldığı anı anlatan Huriye Konukseven, "Şu an için çok mutluyum. Dünden beri Luna ile birlikteyiz" şeklinde konuştu. Emekli öğretmen, "Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok duygusal anlar yaşadık tabii dün ama şimdi oldukça mutluyum, Luna'ma kavuştum" diyerek sevincini paylaştı.

"TÜM TÜRKİYE BİZİM YANIMIZDA OLDU"

Zorlu süreç boyunca toplumdan büyük bir destek gördüklerini söyleyen Konukseven, bazı olumsuz sözlerin de kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Hayvanlarını kasten tehlikede bırakmadıklarını vurgulayan Huriye Konukseven, "Herkese çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye teşekkür ederim. Çünkü bizim yanımızda oldular" diye konuştu.

Alevlerin sardığı evden eşinin can havliyle kaçtığını anlatan Konukseven, diğer evcil hayvanlarının da kurtulduğunu söyledi. Kendilerine yönelik haksız sitemlere yanıt veren Huriye Konukseven, "Yani bazı olumsuz kelimeler de duyduk ama bunun yanında ama biz isteyerek hiçbir kedimizi, hiçbir canlımızı öldürmek istemeyiz. Can havliyle eşim kaçarken Luna da bahçedeymiş zaten" ifadelerini kullandı.

Kül olan evlerinin yerine yenisini yaptıklarını ve yaşamlarına kaldıkları yerden devam edeceklerini bildiren Konukseven, ailesinin geniş olduğunu belirtti. Diğer can dostlarının durumunu aktaran Huriye Konukseven, "Diğer kedilerimiz kurtuldu, köpeğimiz kurtuldu. Oldukça mutluyum şu anda. Yeni ev yaptık artık bundan sonra burada yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Kanser tedavisi kapsamında onkoloji kontrolü için Konya'da bulunduğu sırada yangının çıktığını anlatan Konukseven, sevgisinin büyüklüğüne dikkat çekti. Duygularını aktaran Huriye Konukseven, "Meme kanseriyim, onkoloji kontrolü için Konya'ya gitmiştim. Burada olsam zaten onları kurtarayım derken kendim ölürdüm kesinlikle" diye konuştu. Konukseven, "Çünkü hayvanları çok seviyorum. Duygusal anlar yaşıyoruz hep birlikte. Sağ olsunlar bütün dostlarım yanımda, akrabalarım, kardeşlerim herkes yanımda" sözleriyle dayanışmanın önemine dikkat çekti.

(DHA)