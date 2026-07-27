Antalya turizminde gizlenen insanlık dışı koşullar

Antalya’da otel çalışanlarının yanında görünmeyen ve sayıları oldukça fazla olan servis ve tur şoförleri bulunuyor. Tur firmaları, otel müşterilerini havalimanından alarak otellere taşıma ve otellerin düzenlediği gezileri organize etme işlerini üstleniyor.

Evrensel'in haberine göre bu sektörde çalışan şoförlerin aktardığı bilgiler ödenmeyen ücretleri, kötü barınma koşullarını ve fazla çalışma saatlerini ortaya koyuyor. Yapılan seferler Ulaştırma Bakanlığının U-ETDS sistemine bildirilmesine rağmen, şoförlerin çalışma sürelerine ilişkin hiçbir önlem alınmıyor. Yetersiz uykuyla trafiğe çıkan şoförler ölümcül kazalara neden oluyor.

KİRALIK ARAÇ ŞOFÖRLERİNE FARKLI UYGULAMA

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm transferinde çalışan şoförlerin yüzde 80’i doğu illerinden geliyor. Tur firmaları kendi bünyesindeki şoförleri fazla çalıştırmadan haklarını verip çalıştırırken, kiraladıkları araçların şoförlerini aşırı çalıştırıyor. Özellikle firmaların kiraladığı bu şoförler; hafta tatili ve yemek ücreti verilmeden, fazla mesai dahil hiçbir hakları ödenmeden çalıştırılıyor. Günlük en az 15 saat araç kullanmak zorunda kalan şoförler, kazançlarının bir kısmını da zorunlu yemek ihtiyaçlarına harcıyor.

AĞAÇ GÖLGELERİNDE UYKU VE 20 KİŞİLİK KOĞUŞLAR

Şoförler turizm bölgelerinde kapalı pazar yerlerinde ve ağaç gölgesi olan yerlerde, arabalarda uyumak zorunda bırakılıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çalışanlara kalacak yer veren firmalarda ise durum değişmiyor. Bu alanlarda 20 kişilik tek tuvalet ve banyonun bulunduğu, hijyenin sıfır olduğu işçi koğuşlarında kalmak zorunda bırakılıyorlar.

"CEZALARI BİZE ÖDETİYORLAR"

Saha koşullarını anlatan bir işçi, yaşadıkları süreci şu sözlerle aktarıyor:

“Haftanın yedi günü hiç izin kullanmadan, 24 saat aktif çalışıyoruz; çünkü yolcunun ne zaman geleceği belli olmuyor. Arabada yatıyor, tuvaletlerde yıkanıyor, çamaşırlarımızı yine arabada kurutuyoruz. Bir gün bile işe gitmesek maaşımızdan kesiyorlar. Bize ‘Çabuk gidip gelin’ diyorlar ama radara yakalandığımızda cezayı yine bize ödetiyorlar.”