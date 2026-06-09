Antalya merkezli dev bahis operasyonu: 72 gözaltı, 8 milyar liralık hacim!

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, yıllık işlem hacmi 8 milyar lira olan bir şebeke çökertildi ve belirlenen 84 şüpheliden 72'si gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir internet sitesi üzerinden 7258 sayılı "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna" suçu işlendiğinin tespit edilmesiyle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

8 MİLYAR LİRALIK HACİM

Şüphelilerin kimlik ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı incelendi.

Yapılan teknik incelemeler, bu hesaplar üzerinden dönen yıllık para trafiğinin 8 milyar liraya ulaştığını ortaya koydu.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR: 72 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 84 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 4'ünün zaten farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OPERASYONUN İL İL DAĞILIMI

Yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan 23, Antalya'dan 6, Batman ve Hakkari'den 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'dan 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'dan 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'dan 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'ten 1'er olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi. (AA)