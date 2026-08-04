Antalya Barosu'ndan İş Mahkemelerinin taşınmasına tepki: Karardan vazgeçilmeli

Antalya Barosu, İş Mahkemelerinin Antalya Adliyesi'nden ayrılarak Kepez'deki Şehir Hastanesi yakınındaki yeni bir alana taşınması planına tepki gösterdi. Baro, kararın yeniden değerlendirilmesini isteyerek adliye bütünlüğünü koruyacak kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, taşınma planına ilişkin meslektaşlardan gelen görüş ve önerilerin değerlendirildiği, yeni hizmet alanının fiziki koşulları ile adalet hizmetinin konteyner ve benzeri geçici yapılarda yürütülmesinin doğuracağı sakıncaların Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığına yazılı olarak iletildiği belirtildi.

"ADLİYE SADECE MAHKEME SALONLARINDAN İBARET DEĞİLDİR"

Açıklamada, adliyenin yalnızca mahkeme salonlarından oluşmadığı vurgulanarak, "Adliye; yurttaşın hak aradığı, avukatın mesleğini icra ettiği ve yargılamanın tüm unsurlarının bir araya geldiği kamusal bir alandır." denildi.

İş Mahkemelerinin özellikle işçiler açısından yoğun başvuru yapılan mahkemeler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu mahkemelerin şehir merkezinden uzak bir bölgeye taşınmasının adalete erişimi güçleştireceği ifade edildi.

"YARGILAMA SÜREÇLERİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"

Baro, adliye hizmetlerinin farklı noktalara bölünmesinin yalnızca ulaşım sorununa yol açmayacağını, fiziki dosyaların taşınması ve birimler arasında dolaşımının bürokrasiyi artırarak yargılama sürelerini uzatabileceğini belirtti.

Geçici yapılar veya adliye bütünlüğünden kopuk alanlarda sunulacak yargı hizmetinin, yurttaşların adalete erişim duygusunu, avukatların çalışma düzenini ve yargının kurumsal bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Baro, çözüm önerisi olarak Antalya Adliyesinin yanına ek hizmet binası yapılmasını, ilerleyen süreçte Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin başka bir alana taşınarak mevcut yerin Antalya Adliyesine tahsis edilmesini önerdi. Bu süreçte ise duruşma yapılmayan idari birimlerin mevcut adliye çevresinde veya toplu ulaşımın kolay olduğu kamu binalarında geçici olarak hizmet vermesinin değerlendirilebileceği ifade edildi.

Antalya Barosu, açıklamasının sonunda İş Mahkemelerinin ana adliyeden ayrılmasının avukatlar, stajyer avukatlar, adliye emekçileri, işçiler, işverenler, tanıklar ve yurttaşlar açısından hak arama özgürlüğünü zorlaştıracağını belirterek, taşınma kararından vazgeçilmesini ve adliye bütünlüğünü koruyacak kalıcı çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep etti.