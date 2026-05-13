Annesini odunla öldüren şüphelinin 'defineci' arkadaşı da tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nde 8 Mart tarihinde gerçekleşen olayda, 76 yaşındaki Meryem Akgün evinde ölü bulundu. Ziyaretine gelen kızı tarafından hareketsiz halde bulunan yaşlı kadının, yapılan ilk incelemede başından darbe aldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve JASAT ekipleri, olayın bir cinayet olduğu şüphesi üzerine geniş çaplı bir teknik takip ve inceleme süreci başlattı.

348 SAATLİK KAYIT VE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, cinayeti aydınlatmak için bölgedeki 348 saatlik kamera kaydını tek tek taradı. Çok sayıda tanığın ifadesine başvuran ekipler, elde edilen veriler doğrultusunda şüpheleri Meryem Akgün’ün oğlu İbrahim Akgün (56) üzerinde yoğunlaştırdı.

Aynı günün akşamında gözaltına alınan İbrahim Akgün, sorgusunda annesiyle aralarında uzun süredir devam eden bir husumet olduğunu beyan etti. Akgün ifadesinde, "Annemle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini" belirtti.

"DEFİNE ARIYORDUK" SAVUNMASI VE CİNAYET İTİRAFI

Olay günü yaptıklarını anlatan İbrahim Akgün, cinayetten hemen önce bir arkadaşıyla birlikte Yeniköy civarında define aradıklarını iddia etti. Akgün, suçunu şu sözlerle itiraf etti:

"Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, öldürdüm."

Bu itirafın ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Akgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ: KANLI MONT ELE VERDİ

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün’ün ifadesinde bahsettiği "define arama" detayını ve olay gününe dair çelişkileri mercek altına alarak soruşturmayı derinleştirdi. Akgün’ün olay günü yanında olduğunu belirttiği arkadaşı Fırat Balcıoğlu (61), şüphe üzerine gözaltına alındı.

Balcıoğlu'nun evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, üzerinde kan izleri bulunan bir mont ele geçirildi. Kriminal inceleme sonucunda, monttaki kan izlerinin maktul Meryem Akgün’e ait olduğu kesinleşti.

İKİNCİ TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fırat Balcıoğlu, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Balcıoğlu, evinde bulunan kanlı deliller ve dosyadaki bulgular ışığında, "cinayete yardım ettiği" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 76 yaşındaki Meryem Akgün’ün ölümüyle ilgili soruşturma, dosyadaki yeni deliller ışığında devam ediyor. (DHA)