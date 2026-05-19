Antalya Konyaaltı'nda parkta yaşayan sokak kedisi Çito'nun yavrusu, su dolu mazgalda mahsur kaldı. İtfaiyenin kurtardığı yavru ve 3 kardeşi için Akbayır çifti sahiplendirme çağrısı yapıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Siteler Mahallesi'ndeki Ayşe Kartal Parkı'nda yaşayan sokak kedisi Çito, parkın ağaçları altındaki ızgara mazgalda 4 yavru dünyaya getirdi. Mahallelinin "Çito" diye bildiği anne kedi ve yavruları yaklaşık 2 aydır parkta yaşıyor.

inek yırtık pırtık bıdık ve anneleri çito

28 Mart gecesi etkili olan sağanak yağışta mazgal suyla doldu. Mahallede 6 yıldır yaşayan Aslıhan ve Mustafa Akbayır çifti durumu fark ettiğinde anne kedi yavrularını çıkarmaya çalışıyordu. Çito, 3 yavruyu kendi başına kurtarmayı başardı ancak dördüncüsü içeride kaldı. Çiftin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi sudan çıkardı.

"DOĞASINA SAYGI DUYDUK AMA ORTAM TEHLİKELİ"

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Akbayır, anne kedinin mazgalda doğum yapmasına müdahale etmediklerini söyledi.

"Doğasına saygı duyarak anne kediyi beslemeye ve gözetmeye çalıştık. Ancak orada yaşamaları oldukça tehlikeli" dedi.

Kurtarılan yavruya "Pırtık" adını verdiklerini belirten Aslıhan Akbayır, ismin Sadri Alışık filminden esinlendiğini aktardı. "Çok uysal ve çok tatlı bir kedi" diye konuştu.

AĞAÇLARA SAHİPLENDİRME İLANI ASTILAR

Akbayır çifti o günden bu yana her gün parka gelerek Çito ve yavrularına mama ile su veriyor. Ancak park ortamında yavruları korumakta zorlandıklarını belirten Mustafa Akbayır, hayvanseverlerden destek istedi.

Çift, "İnek", "Pırtık", "Yırtık" ve "Bıdık" adını verdikleri 4 yavru kedi için sahiplendirme çağrısı yaptı. Parkın ağaçlarına da kedilerin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini içeren kağıtlar asıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
