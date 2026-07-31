Anne Kangal nadir hastalık yüzünden yavrularına düşman oldu: Kalan yavruları koruma altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde beslenen Kangal cinsi köpek 'Hadise', bir süre önce 10 yavru dünyaya getirdi. Ancak anne köpek doğumun ardından agresifleşerek yavrularını öldürmeye başladı.

İş yeri çalışanı Bilal Taşkın, anne köpeğin doğumdan sonra belirli aralıklarla ortadan kaybolduğunu ve her seferinde bir yavrusunu öldürdüğünü anlattı. Durumu fark eden çalışanlardan Şahin Taşkın, hayatta kalan biri erkek biri dişi iki yavruyu annenin yanından uzaklaştırarak veteriner kliniğine götürdü.

BİBERONLA HAYATA TUTUNUYORLAR

Yavruları muayene eden veteriner hekim Sinan Sağlam, yaşananın son derece nadir bir durum olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Anne Kangalın yavrularını boğarak telef etmesi milyonda bir görülen psikolojik bir rahatsızlık. Şu anda iki yavruyu özel olarak bakıyoruz. Getirildiklerinde emme refleksleri, hiçbir şeyleri yoktu. Şu anda biberon ile süt içiyorlar. Mucize bir şeyle ikisini de kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İki yavru köpek, klinikte günün belirli saatlerinde özel mamalarla ve biberonla beslenerek büyütülüyor.

(DHA)