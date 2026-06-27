Ankara'ya NATO ablukası: Birçok yol kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı güzergahlar araç trafiğine kapalı olacak.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR

Saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle sıralanıyor:

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü

Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi'nden Tren Garı tarafına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar

Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü

Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi ile Anadolu Meydanı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar

ANKARAY DURAĞI DA KAPATILACAK

Ayrıca, saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray durağı da etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.