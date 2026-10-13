Ankara'nın en ünlü pavyonları kapatıldı! Tabelalara siyah bant çekildi

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Ankara Ulus’ta, I. Meclis’in çok yakınında bulunan pavyonlar tamamen kapatıldı. Eylül ayının sonunda da Altındağ ilçesinde umuma açık eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 20 alkollü işletmenin ruhsatı iptal edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda pavyonlar denetlendi.

I. Meclis binasına yakın eğlence mekânları, adli kararla süresiz olarak kapatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süresiz mühürlenen 20 işletmeye ilişkin adli ve idari süreçlerin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

FUHUŞ İDDİALARI

Soruşturma dosyasında ayrıca fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına yönelik somut delillerin elde edildiği bilgisi de yer aldı.

İşletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında reşit olmayan gençleri ve çocukları yasa dışı organizasyonlara yönlendirdiği ve istismar eylemlerine zemin hazırladığı iddia edildi.

Pavyonların isimlerinin üzerine siyah örtüler çekildi.

60 MİLYONA YAKIN PARA CEZASI

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere 58 milyon 162 bin 435 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yıl içinde gerçekleştirdiği diğer uygulamalarda ise 50 iş yeri 73 kez denetlendi.