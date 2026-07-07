Ankara'da zirve boyunca sıcaklık düşmeyecek

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak NATO zirvesi hazırlıklarını bitirdi. Liderler, bugün sabah saatlerinden itibaren başkente gelmeye başladı. Kritik görüşmelerin yapılacağı ve uluslararası hareketlilik yaşanacak başkentte hava durumu da belli oldu.

Bir sıcak bir yağışlı seyreden havaların ardından Ankara, dengeli seyredecek havanın hakim olacağını açıkladı.

ANKARA'DA ZİRVE BOYUNCA SICAKLIK DÜŞMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahminlerine göre hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 30 ila 31 derecelerde olacağını açıkladı.

Zirvenin başladığı bugün 30, ikinci günü olan yarın ise termometrelerin 31 dereceyi göstereceği açıklandı.

Bugünden başlayarak 5 günlük periyotta yağış beklenmezken gök yüzünün az bulutlu ya da parçalı bulutlu ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE ANKARA İÇİN GÜN GÜN HAVA DURUMU RAPORU

Ankara için yapılan 5 günlük tahmin verilerine göre, hava sıcaklıkları 07 Temmuz Salı günü (bugün) en düşük 15 derece ve en yüksek 30 derece sıcaklıklar görülecek. 08 Temmuz Çarşamba günü en düşük ise sıcaklık gece saatlerinde yine 15 derece seviyesini korurken, en yüksek sıcaklık 31 dereceye yükselecek.

09 Temmuz Perşembe günü ise en düşük sıcaklık 16 derece, en yüksek sıcaklık yine 31 derece olarak tahmin ediliyor. 10 Temmuz Cuma gününe gelindiğinde en düşük sıcaklığın 17 dereceye çıkması, en yüksek sıcaklığın ise yeniden 30 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Son olarak, 11 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 15 derece, en yüksek ise 31 derece olacağı öngörülüyor. Tüm bu günler boyunca gökyüzünün az bulutlu ve güneşli olması tahmin ediliyor.