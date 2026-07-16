Ankara'da yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs iş yerine böyle daldı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen EGO otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan kayıtlar, saniyeler içinde yaşanan kazanın boyutunu ve şiddetini gözler önüne serdi.

ÖNCE TRAFOYA, SONRA ARAÇLARA VE DÜKKANA ÇARPTI

Ortaya çıkan görüntülere yansıyan kaza, dün saat 14.00 sıralarında Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay-Zirvekent seferini yapan 334 hat numaralı EGO otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki bir trafoya, ardından caddede bulunan 4 otomobile şiddetle çarptı. Hızını alamayan otobüs, ancak bir oto aksesuar dükkanına dalarak durabildi.

7 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle trafonun hasar görmesi sonucu kaza bölgesinde elektrikler kesilirken, dükkanın güvenlik kamerası o korku dolu anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde vatandaşların can havliyle kaçıştığı anlar yer alırken dünkü olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Feci kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. (AA-DHA)