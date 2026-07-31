Ankara'da yangın alarmı: Ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Ankara Valiliği, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıkması üzerine yeni bir karar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan olumsuz iklim koşulları ile aşırı sıcaklıkların dünya genelinde ve ülkemizde orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarması, ilimiz genelinde meydana gelen yangınların büyük bir çoğunluğunun ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ, bahçe temizliği ile açık alanda yakılan ateşlerden kaynaklanması ve aynı anda birden fazla noktada çıkabilecek yangınların kontrol altına alınmasındaki zorluklar ile riskler göz önüne alınarak; 22 Mayıs 2026 tarihli Valilik genelgemiz ile 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihi 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatılmış olup, bu kapsamda ilave tedbirlerin ara vermeksizin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

ORMAN BİTİŞİĞİNDE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Alınan ilave kararlar kapsamında il genelindeki ziraat arazileri, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere orman bitişiğindeki yerlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakılması ve yangına sebep olabilecek tüm faaliyetler yasaklandığını belirten açıklamada, "İlimiz sınırları genelinde (ziraat arazileri, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil) her ne sebeple olursa olsun orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılması ve ateş almaya sebep olabilecek tüm faaliyetler yasaklanmıştır. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman bitişikleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlarca kesintisiz ve sürekli gözlem altında tutulacaktır. Muhtarlıklar, kendi sorumluluk alanlarında maksadı ne olursa olsun ateş yakan şahısların takip ve kontrolünü bizzat yapacak, tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecektir. Kolluk güçlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları süreçte tam bir seferberlik ve teyakkuz anlayışıyla hareket edecek, denetimler aralıksız sürdürülecektir.

Alınan yasak ve tedbirlere uymayan şahıslar hakkında derhal gerekli adli ve idari İşlemler başlatılacak, meydana gelebilecek zararlar ile idari masraflar sorumlulardan tahsil edilecektir. Yukarıdaki tedbirlere ilave olarak olası orman yangınlarının önlenebilmesi adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk alanları ile ilgili özel sektör ve sanayi kuruluşları gibi özellikli alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, tedbirlerin bizzat kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, muhtarlar ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)