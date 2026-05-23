Ankara’da üst geçit yıkıldı: Kuşların mucize kurtuluşu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde damperi açık şekilde seyreden bir tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Yıkılan üst geçidin altında kalan araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, olay yerinde dikkat çeken kurtarma ise kuş yavruları için yapıldı.

Damperi açık unutulan hafriyat tırı, yol üzerindeki beton üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit büyük bir gürültüyle yola çöktü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından aynı yönde ilerleyen minibüs ile otomobil, hem tıra hem de yıkılan beton parçalarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KUŞLAR SON ANDA FARK EDİLDİ

Kazanın ardından ekipler, yıkılan üst geçitte bulunan kuş yuvasını fark etti.

Beton parçalarının arasında kalan yavru kuşlar dikkatli çalışma sonucu kurtarılarak güvenli alana taşındı. (AA)