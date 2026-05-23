Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ankara’da üst geçit yıkıldı: Kuşların mucize kurtuluşu

Ankara’da üst geçit yıkıldı: Kuşların mucize kurtuluşu

Damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit çöktü, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından enkaz altında kalan kuş yuvasındaki yavrular ekiplerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ankara’da üst geçit yıkıldı: Kuşların mucize kurtuluşu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde damperi açık şekilde seyreden bir tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Yıkılan üst geçidin altında kalan araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, olay yerinde dikkat çeken kurtarma ise kuş yavruları için yapıldı.

Damperi açık unutulan hafriyat tırı, yol üzerindeki beton üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit büyük bir gürültüyle yola çöktü.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Ankara'da korkunç kaza! Üst geçide tır çarptıAnkara'da korkunç kaza! Üst geçide tır çarptı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından aynı yönde ilerleyen minibüs ile otomobil, hem tıra hem de yıkılan beton parçalarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KUŞLAR SON ANDA FARK EDİLDİ

Ankara’da üst geçit yıkıldı: Kuşların mucize kurtuluşu - Resim : 3

Kazanın ardından ekipler, yıkılan üst geçitte bulunan kuş yuvasını fark etti.

Ankara’da üst geçit yıkıldı: Kuşların mucize kurtuluşu - Resim : 4

Beton parçalarının arasında kalan yavru kuşlar dikkatli çalışma sonucu kurtarılarak güvenli alana taşındı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Trafik Trafik Kazası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro