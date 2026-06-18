Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada!

Ankara'da akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Akşam saatlerinde bastıran dolu ve sağanak, kentin birçok noktasında yolları su altında bıraktı. Bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI: OTOBÜS DURAKLARI SULAR ALTINDA

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunabilmek için otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Ancak yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte otobüs duraklarının da sular altında kaldığı ve sığınan vatandaşların oldukça zor durumda kaldığı görüldü.

OTOMOBİL TAMPONU SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Kentte yaşanan sel ve su taşkınlarının boyutunu gözler önüne seren anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Şiddetli yağış anı vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, bir otomobilin yerinden çıkan ön tamponunun sel sularında sürüklendiği anlar dikkat çekti. (DHA)