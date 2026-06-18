Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada!

Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada!

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve otobüs durakları sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel sularında bir otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada!
Son Güncelleme:

Ankara'da akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada! - Resim : 1

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Akşam saatlerinde bastıran dolu ve sağanak, kentin birçok noktasında yolları su altında bıraktı. Bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada! - Resim : 2

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI: OTOBÜS DURAKLARI SULAR ALTINDA

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunabilmek için otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Ancak yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte otobüs duraklarının da sular altında kaldığı ve sığınan vatandaşların oldukça zor durumda kaldığı görüldü.

Ankara'da sel suları otobüs duraklarını yuttu: Otomobil tamponunun sürüklendiği anlar kamerada! - Resim : 3

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracakMeteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak

OTOMOBİL TAMPONU SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Kentte yaşanan sel ve su taşkınlarının boyutunu gözler önüne seren anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Şiddetli yağış anı vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, bir otomobilin yerinden çıkan ön tamponunun sel sularında sürüklendiği anlar dikkat çekti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Yağış
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro