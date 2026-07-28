Ankara'da şebeke suyu tedirginliği: ABB'den açıklama geldi

Başkent Ankara'da son dönemde vatandaşlar arasında ishal, kusma, mide bulantısı gibi sağlık sorunlarında belirgin bir artış ile hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların yoğunlaşmasıyla birlikte vatandaşlar konuyu sosyal medyada dile getirdi.

ABB'DEN SU KALİTESİ AÇIKLAMASI

İddiaların yayılması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara’da vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetimler kapsamında sürekli kontrol edildiği belirtildi. Ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında şebeke suyunun 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği ve anlık olarak izlendiği hatırlatılarak, sudan kaynaklı bir tehlikenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

"ANALİZ SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI"

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında 2026 yılı Temmuz ayına ait kalite kontrol sonuçlarına da değinilerek iddialara açıklama getirildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Ankara’da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikâyetlerinin şebeke suyundan kaynaklanabileceği yönünde çeşitli iddialar yer almaktadır.

Ankara’da vatandaşlarımıza ulaştırılan içme suyu, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen su 7 gün 24 saat esasına göre analiz edilmekte ve anlık olarak izlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır."