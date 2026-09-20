Ankara’da sahte alkol operasyonu: 167 litre ele geçirildi
Keçiören ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, 167 litre sahte alkol ele geçirirken, satışını yaptığı öne sürülen bir kişiyi de gözaltına aldı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 167 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol sattığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
SAHTE ALKOL SATIŞI İHBARI ÜZERİNE OPERASYON
Olay, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak’ta meydana geldi. Bir evden sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, petshop işleten Ş.B.’nin Telegram üzerinden sipariş veren müşterilerine, iş yerinin yanındaki binanın birinci katında bulunan evinden sepetle sarkıtarak sahte alkol sattığı öne sürüldü.
167 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Aramada 40 şişe ve 29 bidon içerisinde toplam 167 litre sahte alkol ele geçirildi.
Sahte alkol sattığı iddia edilen Ş.B. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. (DHA)