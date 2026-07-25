Ankara’da sağanak sonrası can pazarı! Araçlar suya gömüldü, yollar çöktü, kuryeler sürüklendi

Ankara’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran gök gürültülü sağanak, birçok ilçede sele yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri ve tabelalar sel sularında sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ANKARA'DA CAN PAZARI

Yağıştan en fazla etkilenen ilçelerden biri Mamak oldu. Mutlu Caddesi’nde çöken yola bir hafif ticari araç düştü. İmam Alim Sultan Caddesi’nde de asfalt zarar gördü. Dereboyu mevkisinde sel sularına kapılan kurye motosikletleri metrelerce sürüklendi.

Kentteki bazı alt geçitler suyla doldu. Samsun Yolu’ndaki alt geçitte araçlar suya gömülürken Turgut Özal Bulvarı’ndaki alt geçit ulaşıma kapatıldı. Biriken su nedeniyle sürücüler birçok noktada ilerlemekte güçlük çekti.

Yenikent Sanayi Sitesi’nde çok sayıda iş yerini su bastı. Sanayi sitesinin bazı bölümleri tamamen su altında kalırken işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bahçe duvarları da yıkıldı.

Haymana’da ise Merkez Camisi’ne yıldırım düştü. Paratonerin yıldırımın etkisini büyük ölçüde karşılamasına rağmen caminin elektrik sistemi kullanılamaz hâle geldi. Çevredeki bazı binaların elektrik aksamı da zarar gördü. Caminin elektrik sisteminde onarım çalışması başlatıldı.

Kentte bir binanın çatısında yıldırım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yağışın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından belediye ekipleri su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başladı. Sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.