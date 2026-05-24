Ankara'da sağanak istinat duvarını çökertti

Ankara'da sağanak yağış istinat duvarını yıktı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası mahalleli, inşaat çevresinde alınmayan güvenlik önlemlerine isyan etti.

Ankara'da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan inşaat alanındaki istinat duvarı, gün boyunca aralıklarla devam eden yağışın da etkisiyle dayanamayarak yıkıldı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya olumsuz bir durumun yaşanmadığı tespit edildi.

İlgili ekiplerin bölgedeki inceleme ve güvenlik çalışmaları devam ederken, olay sonrası mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İnşaat alanı çevresinde yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirten vatandaşlar, olası risklere karşı yetkililere çağrıda bulunarak yardım talep etti. (DHA)

