Ankara'da 'Reşo Ağa' operasyonu: Vatandaşın tapusuna silah zoruyla el koydular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, organize suç yapısının kullandığı yöntemler kayıtlara geçti. Tespitlere göre şüpheliler, ağına düşürdükleri müştekileri doğrudan silahla tehdit etti. Örgüt üyeleri bu silahlı tehdit yöntemiyle vatandaşların paralarını ve gayrimenkullerini gasp ederek yağma suçunu işledi.

KENDİNİ "REŞO AĞA" OLARAK TANITAN ELEBAŞI VE EKİBİ

Silahlı yağma olaylarının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kamuoyunda kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

15 ŞÜPHELİNİN TAMAMINA GÖZALTI

Soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda, Özkan Aydemir'in liderliğini yaptığı suç örgütüyle bağlantılı toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Suç örgütüne yönelik operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin işleyişine dair bilgilendirme yaptı. Başsavcılık, silahlı tehdit ve yağma olaylarını içeren soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA)