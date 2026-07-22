Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ankara'da pavyona fuhuş baskını: Çaresizliğimden faydalanıldı

Ankara'da pavyona fuhuş baskını: Çaresizliğimden faydalanıldı

Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi.

Ankara'da pavyona fuhuş baskını: Çaresizliğimden faydalanıldı - Resim : 1

Masaj salonu adı altında fuhuş ağı! 5 ilde operasyon, 6 kişi tutuklandıMasaj salonu adı altında fuhuş ağı! 5 ilde operasyon, 6 kişi tutuklandı

Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

"ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANILDI"

Operasyonda, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro