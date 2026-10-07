Ankara'da otomobiller birbirine girdi: 2 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolunda Ankara istikametinde seyreden E.O. idaresindeki otomobil, Karşıyaka Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, Kırıkkale istikametinde seyreden L.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü E.O. ile aynı araçta bulunan N.O. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile araçta bulunan M.T. ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Karşıyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, Kırıkkale istikametinde seyreden L.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü E.O. ile aynı araçta bulunan N.O. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde E.O. ve N.O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile araçta bulunan M.T. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA