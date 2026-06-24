Ankara'da otobüs kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı: Sürücü tutuklandı
Ankara’da belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K. tutuklandı.
Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı yönde seyreden 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. yönetimindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
KALDIRIMDA OTOBÜS BEKLEYEN YURTTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, bulvar üzerindeki 3’üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı’nda vatani görevini yapan ve kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan’a çarptı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. (DHA)