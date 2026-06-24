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Halk TV Türkiye Ankara'da otobüs kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı: Sürücü tutuklandı

Ankara'da otobüs kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı: Sürücü tutuklandı

Ankara’da belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ankara'da otobüs kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı: Sürücü tutuklandı

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K. tutuklandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı yönde seyreden 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. yönetimindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, bulvar üzerindeki 3’üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı’nda vatani görevini yapan ve kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan’a çarptı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

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Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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