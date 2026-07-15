Son dakika | Ankara'da otobüs iş yerine girdi: Yaralılar var
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir EGO otobüsünün iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir EGO otobüsünün iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi