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Halk TV Türkiye Son dakika | Ankara'da otobüs iş yerine girdi: Yaralılar var

Son dakika | Ankara'da otobüs iş yerine girdi: Yaralılar var

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir EGO otobüsünün iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir EGO otobüsünün iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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