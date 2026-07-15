Halk TV Türkiye Son dakika | Ankara'da otobüs iş yerine girdi: Yaralılar var

Son dakika | Ankara'da otobüs iş yerine girdi: Yaralılar var Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir EGO otobüsünün iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.