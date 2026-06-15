Ankara'da olup da giden çok memnun kaldı: Mansur Yavaş'a teşekkür eden edene

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Kale Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Kale Şenlikleri, binlerce Başkentliyi tarihi atmosferde bir araya getirdi. “Şenlik Kale’de, Sanat Her Köşede” mottosuyla 2 gün boyunca süren organizasyon; konserlerden çocuk etkinliklerine, atölyelerden söyleşilere kadar yaklaşık 40 farklı programa ev sahipliği yaparak Ankara Kalesi'ni kültür ve sanatın merkezi haline getirdi.

ANKARA'DA OLUP GİDEN ÇOK MEMNUN KALDI

Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikler, Başkentlilere keyif dolu anlar yaşattı. Ankara'ya ziyarete gelenler ayrı Ankaralılar ayrı, festival alanına akın etti.

Başkent'in tarihi mirasının simgelerinden olan Ankara Kalesi'ndeki coşku, renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı. İki gün boyunca Kale Meydanı'nı dolduran ziyaretçiler; Ankara Kulübü Derneği Seymenler ve Bacıerenler gösterileri, Kent Orkestrası konserleri, Mehter Takımı performansları, meddah anlatıları ve geleneksel Karagöz-Hacivat oyunlarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Çocuklar için sahnelenecek olan “Minik Bulut Minnak” oyunu yoğun ilgi görürken, şenliğin ikinci gününde sahne alan Daphne Kadın Korosu da performansıyla büyük beğeni topladı.

Kültürel etkinliklerin yanı sıra bilimsel ve sanatsal söyleşiler de şenliğe değer kattı. Emin Antik Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Antik Çağ’dan Sakarya’ya; Düğümün Çözüldüğü Yer” ile Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki geleneksel Ankara evlerinin mimarisini ele alan söyleşiler katılımcılardan tam not aldı.

Ayrıca çocuklar, kukla yapım ve karikatür atölyelerinde yaratıcılıklarını sergilerken; Pilavoğlu Han’daki seramik atölyesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ndeki turnuva ve Erimtan Müzesi’ndeki rehberli turlar şenliğin unutulmazları arasında yer aldı.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR EDEN EDENE

Hafta sonunu tarihle iç içe, eğlenceli ve ücretsiz aktivitelerle değerlendiren yerli ve yabancı turistler ile Başkentliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Özgül Altan: "90 kadar arkadaşımızla toplandık, çoğu il dışından geldi. Ankara Kalesi’nde her anlamda çok güzel gelişmeler var. Başta Başkan’ımızdan memnunuz."

"90 kadar arkadaşımızla toplandık, çoğu il dışından geldi. Ankara Kalesi’nde her anlamda çok güzel gelişmeler var. Başta Başkan’ımızdan memnunuz." Hülya Küçükdemirci: "Çok güzel. Böyle halkı bir araya getirecek şenliklerin devamını diliyorum."

"Çok güzel. Böyle halkı bir araya getirecek şenliklerin devamını diliyorum." Ceyda Nur: "Ankara’ya ilk defa geldim. Çok memnun kaldım. Etkinlikleri de bence çok eğlenceli, kaç saattir buradayız."