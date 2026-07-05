Ankara'da NATO protestosuna polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

"NATO, ülkemizden defol!", "Bağımsızlık bizim karakterimizdir!" sloganlarının atıldığı eylemde 19 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'DA NATO KARŞITI EYLEME POLİS MÜDAHALESİ

Birinci Meclis önünde toplanmak üzereyken, Birinci Meclis'e yaklaşık 20 metre kala polis tarafından gözaltına alınanlar arasında Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erkan, Genel Başkan Yardımcısı Sait Kıran, Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Okur, MYK üyeleri Pınar Akbina ve Doğan Zafer Çıngı’nın yanı sıra parti yöneticileri ve üyeleri bulunuyor.

EN KÜÇÜĞÜ 18, EN BÜYÜĞÜ 73 YAŞINDA

Partiden yapılan açıklamada, gözaltına alınanların en küçüğünün 18, en büyüğünün 73 yaşında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanların, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi. (ANKA)