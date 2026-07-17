Ankara'da 'KHK'liler için adalet' eylemine polis müdahalesi

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile işten çıkarılan, KESK'e bağlı sendikalara üye 2 bini aşkın kişinin adalet arayışının onuncu yılında Ankara'da eylem düzenlendi.

Adalet Bakanlığı önünde KESK tarafından başlatılan eyleme EMEP ve DEM Parti'den de katılımlar olurken KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz tarafından basın açıklaması yapıldı.

KESK'TEN ANKARA'DA KHK'LİLER İÇİN ADALET NÖBETİ

10 yıldır arkadaşlarının adaletin peşinde olduğunu ifade eden Karagöz, basın açıklamasında şunları söyledi:

"10 yılın sonunda bize hala sefalet dayattıklarını görüyoruz. Bugün öğretmen arkadaşlarımızın eylemleri devam ediyor. Çankaya seçmeni belediye binası önünde adalet nöbetini sürdürüyor. Bizler de yoktan gerekçelerle ihraç edilen arkadaşlarımızın adalet talebi için oturma eylemini gerçekleştireceğiz. 10 yıl önce çalınan ekmeğimizin nöbetini tutuyoruz. KESK olarak hiçbir zaman 'Ne söylediler de yapmadık' noktasında olmadık. Toplumun nefes aldığı her alan hedef haline getirildi. Ülke genelinde 162 bin insanın ihraç edildiğini görüyoruz. Savunma hakkı tanınmadan, kamu emekçileri ihraç edildi."

"İNSANLAR YALNIZCA İŞLERİNİ KAYBETMEDİ AİLELER DAĞILDI"

"KESK'li üyeleri 15 Temmuz darbe girişimiyle nasıl ilişkilendirirsiniz?" sorusunu yönelten Karagöz, "KESK'li üyeler iş güvencelerini ve çocukların geleceğini savunmuş, demokratik bir ülkede adalet, barış istemişlerdi. Bu yüzden ihraç edildiler. İnsanlar yalnızca işlerini kaybetmedi. Aileler dağıldı. Pek çok kişi sağlık hakkına erişemedi. Ne yazık ki yaşamına son veren KHK'li arkadaşlarımız oldu. Bazı arkadaşlarımız ne ile suçlandıklarını bilmeden yaşamını yitirdi. 30 üyemiz yaşamını yitirdikten sonra göreve iade edildi." diye konuştu.

EYLEME POLİS MÜDAHALESİ

Karagöz'ün açıklamasının ardından KESK üyelerinin Adalet Bakanlığı önünde gerçekleştirmek istediği oturma eylemine ilk başta izin veren polis ekipleri ardından eyleme müdahale etti.

IRMAK İLE POLİS ARASINDA 'FAŞİST' TARTIŞMASI

Eylem sırasında Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile polis arasında çıkan gerginlik kameralara yansıdı.

Bir polis memuru Irmak'ın kendisine yönelik ''Yaptığınızın adı faşizm. Bizi koyun yerine koyuyorsunuz'' ifadelerine ''Faşist kendisi haberi yok'' şeklinde karşılık verdi.

Bunun üzerine Irmak polise ''Faşist sizsiniz'' dedi.

"OHAL’İN FİİLİ OLARAK DEVAM ETTİĞİ BİR KEZ DAHA KANITLANDI"

Polis ekiplerinin müdahalesine KESK tarafından tepki geldi. KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"OHAL’in fiili olarak devam ettiği bir kez daha kanıtlandı. Aradan geçen 10 yıla rağmen hala binlerce KESK’linin yargı süreçlerinin devam etmesine ve hukuksuz ihraçlara bir kez daha dikkat çekmek, arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesi çağrısında bulunmak üzere yapmak istediğimiz Nöbet eylemi polis zoru ve şiddetiyle engellenmek istenmektedir. Konfederasyonumuz binası önünde anayasal hakkımızı kullanarak devam ettirmek istediğimiz demokratik ve meşru eyleme saldıran güvenlik güçleri konfederasyon binamızın girişine de barikat kurarak giriş çıkışları kapattı. Şiddetle kınıyor, protesto ediyoruz. Hak arama mücadelesi gözaltılarla, copla ve şiddetle susturulamaz. İhraçların yarattığı hukuksuzluğu örtmeye çalışanlar bilsin ki; emek, hukuk ve adalet mücadelemizden geri adım atmayacağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! Baskılar son bulsun! İhraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilsin!"