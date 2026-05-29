Ankara'da kan donduran istismar olayı: Anne ve 4 yaşındaki oğluna dehşeti yaşattı!

Ankara’da bir kadını ve 4 yaşındaki çocuğunu sistematik cinsel saldırı, tehdit ve şantajla istismara maruz bırakan Mustafa Ş. isimli şahıs, Adli Tıp raporu ve Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) beyanlarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da yaşayan Ş.Ç. (28), bir dönem aynı iş yerinde çalıştığı Mustafa Ş. (41) isimli şahsın evli olduğunu öğrenmesi üzerine kendisiyle olan iletişimini tamamen kesti. İlerleyen süreçte eski eşiyle yeniden evlenen Ş.Ç., Mustafa Ş.’nin sistematik tehdit, şantaj ve şiddet sarmalına maruz kaldı.

TEHDİT VE ŞANTAJLA SİSTEMATİK ŞİDDET

Mustafa Ş., geçmişteki iletişimi kadının eşine anlatma tehdidiyle Ş.Ç.’nin evine zorla girerek cinsel saldırıda bulundu. Kadının uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj malzemesi olarak kullanan Mustafa Ş., bu yolla cinsel saldırılarını sistematik hale getirdi. Korku ve hayati tehlike nedeniyle şikayetçi olamayan Ş.Ç., baskıların ve şiddetin artması üzerine hukuki mücadele başlatma kararı aldı.

SKANDAL SAVUNMA

Kadının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Ş.Ç. ifadesinde, failin yalnızca kendisine değil, evde bulunan 4 yaşındaki oğluna yönelik de ağır cinsel istismar ve öldürme tehdidinde bulunduğunu belirtti. Yaşanan ağır travma nedeniyle çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin ciddi şekilde zarar gördüğü uzman raporlarına yansıdı.

Mustafa Ş. ifadesinde suçlamaları reddederek eylemlerin "rızaya dayalı" olduğunu iddia etti ancak uzman raporları failin iddialarını boşa çıkardı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Hürriyet'teki habere göre Ş.Ç. ifadesinde yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

“Ben eve almak istemedim. Ancak telefonu çıkarıp bana eşimin numarasını gösterdi. Eşimi arayacağını ve apartmanda rezillik çıkaracağını söyledi. Bu nedenle içeri almak zorunda kaldım. Evin hol kısmında ellerimi ve ayaklarımı plastik kelepçe benzeri bir şeyle bağlayıp tecavüz etti. Daha sonra cam soda şişesiyle de tecavüz etti. Bütün bunları oğlumun gözü önünde yaptı.

Oğlum şu anda 4 yaşında. Oğlum bunları görünce odaya kaçtı... Mustafa, oğlumun peşinden gidip onu yakaladı ve ona yönelik de eylemlerde bulundu. Bağırdım, bağırınca şüpheli bıçak çıkardı, oğlumu öldürmekle tehdit etti. Şüpheli bundan önce de çocuğuma yönelik 2 kez daha istismar eyleminde bulundu.”

ADLİ TIP RAPORU İSTİSMARI KANITLADI

Savcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında, 2022 doğumlu mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinin, annenin beyanlarıyla tamamen örtüştüğü vurgulandı. Ayrıca Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan resmi raporda da çocuğun istismara maruz kaldığına dair kesin bulgulara yer verildi.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Adli Tıp raporu, uzman mütalaaları ve somut delilleri dikkate alarak Mustafa Ş.’nin "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.