Ankara'da inşaat firmasına silahlı saldırı: 6 kişi tutuklandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaat firmasına motosikletli ve kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. Saldırının 200 bin TL karşılığında gerçekleştirilmesinin teklif edildiği belirlendi.

Olay, 26 Eylül gecesi Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzleri kar maskesiyle kapalı 2 kişi, inşaat firmasına silahla ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camına 5 mermi isabet etti. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İŞ YERİ SAHİBİ TEHDİT EDİLMİŞ

Saldırının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibinin ifadesinde, daha önce yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasından arandığını ve kendisinden 9 milyon dolar borcu olduğu iddia edilerek tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle saldırının gerçekleştirilmesi için 200 bin TL teklif edildiği tespit edildi. Çalışmalar kapsamında A.D., U.K., B.S. ve V.T. isimli 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)