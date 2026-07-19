Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Dağyaka Mahallesi 2038. cadde üzerindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA-DHA)

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