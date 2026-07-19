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Halk TV Türkiye Ankara'da fabrika yangını

Ankara'da fabrika yangını

Ankara Kahramankazan'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Dağyaka Mahallesi 2038. cadde üzerindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA-DHA)

Ayrıntılar geliyor...

Ankara'da fabrika yangını - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Fabrika Yangın
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