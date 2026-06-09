Ankara'da eş zamanlı yasadışı bahis operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir yasa dışı bahis operasyonuna imza atıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağlayan bir şebeke deşifre edildi.

ANKARA'DA EŞ ZAMANLI YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Emniyet güçleri, elde edilen delillerin ardından düğmeye basarak Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ankara merkezli olmak üzere; Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere toplam 18 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şebeke üyeleri hakkında 7258 sayılı "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde yer alan "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Mahkeme kararıyla şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı talimatları uygulandı.

61 ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 98 şüpheli hedef alınırken, bunlardan 61’i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan diğer 37 şüphelinin yakalanması için kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiği ve haksız kazancın akışının sağlandığı çok sayıda akıllı telefon, bilgisayar, harici disk ve dijital materyal ele geçirildi.

El konulan tüm dijital veri ve cihazlar, şebekenin faaliyet ağını ve ulaştığı maddi boyutu tamamen ortaya çıkarmak amacıyla siber suç uzmanları tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü. (DHA)