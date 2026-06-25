Ankara'da erkek dehşeti! Eski eşi ve kayınvalidesine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da bir erkek dehşet saçtı. Eski eşi Y.K. ve eski kayınvalidesi H.K'ye bıçakla saldıran E.Ç. gözaltına alınırken kayınvalide hayatını kaybetti.

Türkiye’de kadın cinayetleri, gündemin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Kadın hakları örgütlerinin yayımladığı verilere göre, 2025 yılı boyunca yüzlerce kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirirken, çok sayıda şüpheli kadın ölümü de kayıtlara geçti. Ankara'nın Polatlı ilçesinde de E.Ç., isimli erkek, eski eşi Y.K. ve eski kayınvalidesi H.K'ye bıçakla saldırdı.

KAYINVALİDE KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.K'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Şüpheli E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)