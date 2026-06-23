Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir EGO otobüsünün karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, İstanbul Yolu’nun Şaşmaz yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. (DHA)

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