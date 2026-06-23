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Halk TV Türkiye Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada, yaralılar olduğu belirtildi.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir EGO otobüsünün karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, İstanbul Yolu’nun Şaşmaz yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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