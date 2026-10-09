Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Saat ve tarih verildi

Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Saat ve tarih verildi

Ankara Tren Garı önündeki anma programı nedeniyle 10 Ekim saat 06.00’dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Saat ve tarih verildi
Son Güncelleme:

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim düzenlenecek anma programı nedeniyle başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik kısıtlamasının saat 06.00’dan itibaren başlayacağı duyuruldu. Düzenleme kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nin belirli bir bölümü çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken Tren Garı Kavşağı ve kavşağa bağlanan bazı güzergâhlarda da araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Saat ve tarih verildi - Resim : 1

CUMHURİYET CADDESİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kısıtlamanın, Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilecek anma programı nedeniyle uygulanacağı belirtildi.

Ankara'daki saldırı: Polisi şehit eden zanlının suç dosyası kabarıkAnkara'daki saldırı: Polisi şehit eden zanlının suç dosyası kabarık

TREN GARI KAVŞAĞI’NDA GEÇİŞ KISITLAMASI

Trafik düzenlemesi kapsamında Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek. Ancak alt geçit bu kısıtlamanın dışında tutulacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Trafik
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro