Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Saat ve tarih verildi

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim düzenlenecek anma programı nedeniyle başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik kısıtlamasının saat 06.00’dan itibaren başlayacağı duyuruldu. Düzenleme kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nin belirli bir bölümü çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken Tren Garı Kavşağı ve kavşağa bağlanan bazı güzergâhlarda da araç geçişine izin verilmeyecek.

CUMHURİYET CADDESİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kısıtlamanın, Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilecek anma programı nedeniyle uygulanacağı belirtildi.

TREN GARI KAVŞAĞI’NDA GEÇİŞ KISITLAMASI

Trafik düzenlemesi kapsamında Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek. Ancak alt geçit bu kısıtlamanın dışında tutulacak. (AA)