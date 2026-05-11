Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tahliye edildi

Ankara-Etimesgut'ta 30 Kasım 2025 tarihinde Belkız Öztürk ve çocukları Efe ile Doğa'ya komşularının pitbull cinsi köpeği saldırmıştı.

Doğa ile yüzünden derin yaralanan Efe, vatandaşların müdahalesi sonucu kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklandı.

Tuğçe Ö.E. hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANNE KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Duruşmada söz alan anne Belkız Öztürk olay anını şu sözlerle anlattı:

"Birden köpek dışarı çıktı, çocuklara saldırdı. Kapıyı normal zamanlarda açtığımda, çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu. Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu."

Köpeği sahibi Tuğçe Ö.E. ise üzgün olduğunu belirterek aileden özür diledi. Köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını ve agresif davranış sergilemediğini savunan sanık, olayın öngörülemez olduğunu ileri sürdü.

'AĞIZLIK VE TASMA YOKTU'

Tanık olarak dinlenen A.K. ise köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu belirtti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme tutuklu sanık Tuğçe Ö. E.'nin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. (DHA)