16 yaşındaki Kayra'yı parkta öldürmüştü! 17 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da parkta tartıştığı 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki T.E.E. ifadesinde, "Üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi.

Olay, 9 Haziran’da Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel sağlık meslek lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, kız arkadaşıyla parkta yürüdüğü sırada Burak Ehlil ile tartışma yaşadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmaya Burak Ehlil’in oğlu T.E.E. de dahil oldu ve olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kayra Ataman bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ataman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayra Ataman

"AMACIM BACAĞINDAN BIÇAKLAMAKTI"

Şüpheli T.E.E ve babası Burak Ehlil'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. T.E.E., eski sevgilisini Kayra Ataman'ın yanında gördüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Eve gittiğimde moralim bozuktu. Daha sonra babam halimi görünce neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra babam parka indi. Ancak orada Kayra ile arbede yaşamış. Eve geldiğinde üstü dağınıktı ve yüzü de çizilmişti. Ardından evden ekmek bıçağı aldım. Parka gittim. 'Babamı kim darbetti' diye sordum. Kayra, küfür ederek üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı.

"BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEDİM"

Babası Burak Ehlil ise "Kayra'nın yanına gittiğimde, oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. O da 'Bir sorun var mı' dedi. Oğlum, Kayra'nın omzuna yumruk attı. Yere düşmesiyle birlikte oğlum parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" ifadesini kullandı. (DHA)