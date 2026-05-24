Ankara Valiliği saat verip uyardı! Kuvvetli yağacak

Ankara Valiliği, bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (Pazar) Ankara çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Valilik, yağış için saat de verdi. Bugün saat 12:00 ve 20:00 arasında gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 10 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.