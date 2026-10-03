Ankara pavyonlarına operasyon! 94 kadının ifadesi alındı
Ankara'nın en büyük ilçelerinden Polatlı'daki pavyonlara operasyon düzenlendi. 68 kişi gözaltına alındı mekanlarda çalışan 94 kadın hakkında da idari işlem yapıldı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde pavyonlara yönelik eş zamanlı denetimler düzenlendi.
Operasyonda 68 kişi gözaltına alındı, işletmelerde çalışan 94 kadın hakkında idari işlem yapıldı.
SENET VE FUHUŞ İDDİASI
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi’ndeki bazı eğlence mekanlarıyla ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti.
İhbarlarda, müşterilerden yüksek hesap istendiği, hesaba itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekanlarda çalışan kadınların fuhşa zorlandığı öne sürüldü.
19 ADRESE BASKIN
Başsavcılığın talimatının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede belirlenen 19 adrese eş zamanlı denetim yaptı.
Denetimlerde 68 kişi gözaltına alındı. İşletmelerde çalıştığı belirlenen 94 kadın hakkında ise idari işlem uygulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)