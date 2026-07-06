Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanırken Avrupa'nın gündeminde yine İmamoğlu var! Tahliye çağrıları yükseliyor

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği kurumlarından Türkiye'ye yönelik dikkat çekici bir açıklama geldi. DW'nin haberinde göre zirvenin güvenlik gündemi kadar Türkiye'deki hukuk devleti ve demokrasi tartışmalarının da Avrupa'nın gündeminde olduğu mesajı verilirken, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu özellikle vurgulanarak tahliye çağrısı yapıldı.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Ortak açıklama, Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu üyesi Magdalena Adamowicz tarafından yayımlandı.

Açıklamada, uluslararası kamuoyunun dikkatinin Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi'ne çevrildiği sırada İstanbul'da da siyasi açıdan kritik bir yargı sürecinin yaşandığı ifade edildi.

ADİL YARGILAMA ÇAĞRISI

AB temsilcileri, Mart 2025'te tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun aradan geçen bir yıldan uzun sürenin ardından ilk kez savunmasını yapmak üzere hakim karşısına çıktığını belirterek, aynı gün farklı dosyalar kapsamında iki ayrı duruşmaya daha katılmak zorunda bırakılmasının yargılamanın adilliğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu savundu.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, bugün kamuoyunda "414 sanıklı İBB davası" olarak bilinen dosyada, "örgüt lideri" olmakla suçlanan sanık sıfatıyla savunmasını yaptı. Aynı gün ayrıca casusluk ve diploma soruşturmaları kapsamında açılan davalar nedeniyle de hakim karşısına çıktı. Hakkındaki davalarda toplamda 2 bin yılı aşan hapis cezası istemi bulunuyor.

"AVRUPALI DEMOKRATLAR İMAMOĞLU'NUN YANINDA"

Avrupa Bölgeler Komitesi ile Avrupa Parlamentosu'nun yargı süreçlerini yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun yerel demokrasiyi ve belediyelerin özerkliğini savunduğu gerekçesiyle Pawel Adamowicz Ödülü'ne layık görüldüğü hatırlatıldı.

Mart 2026'da düzenlenen törende ödül, İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından teslim alınmıştı.

Ortak mesajda, "Yalnız değilsiniz. Avrupa'daki demokratlar sizinle dayanışma içindedir." denilerek İmamoğlu'na destek verildi.

"45 MUHALİF BELEDİYE BAŞKANI HEDEF ALINDI"

AB yetkilileri açıklamalarında yalnızca İmamoğlu dosyasına değil, son dönemde muhalefet belediyelerine yönelik adımlara da geniş yer verdi.

Türkiye'de yerel demokrasinin giderek zayıfladığı öne sürülen açıklamada, son yerel seçimlerden bu yana yaklaşık 45 muhalefet belediye başkanının gözaltına alındığı, tutuklandığı veya görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Sadece son bir ay içinde altı yeni tutuklama gerçekleştiği belirtilirken, bazı belediye başkanlarının siyasi baskılar sonucu parti değiştirmeye zorlandığı iddiası da dile getirildi.

"AVRUPA SESSİZ KALMAYACAK"

Bu gelişmelerin giderek daha fazla belediyeyi ve milyonlarca seçmenin iradesini etkilediği savunulan açıklamada, yerel yönetimlere yönelik müdahalelerin Türkiye'deki demokratik gerilemenin bir parçası olduğu ve bunun bölgesel istikrar açısından da önem taşıdığı ifade edildi.

AB temsilcileri, Avrupa'nın bu gelişmelere sessiz kalmayacağını belirterek, tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısını yineledi. Demokratik seçimlerle göreve gelen yerel yöneticilerin siyasi nitelikli davalara karşı korunması gerektiği de vurgulandı.

ALMANYA MUHALEFETİ'NDEN MERZ'E BASKI

Bu açıklama, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'dan Ankara'ya gelen tek siyasi mesaj olmadı. Daha önce Almanya'da iktidar ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Başbakan Friedrich Merz'e çağrıda bulunarak, Ankara temaslarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde hukuk devleti, insan hakları ihlalleri ve muhalefete yönelik yargı süreçlerini gündeme taşımasını istemişti. SPD, Türkiye ile yürütülen stratejik iş birliğinin demokratik standartlar ve temel haklar konusundaki eleştirilerin geri plana itilmesine gerekçe yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Böylece NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'dan gelen açıklamalarda güvenlik başlıklarının yanı sıra Türkiye'deki demokrasi ve hukuk devleti tartışmaları da öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.