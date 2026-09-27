Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ankara için uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Ankara için uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle alarm verildi. Kent genelinde 21-50 kilogram/metrekare yağış beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Ankara için uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Ankara Valiliği, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kent genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara için uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek - Resim : 1

İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladıİstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Ankara için uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Ankara Valiliği Kuvvetli sağanak yağış
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro