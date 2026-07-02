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Son Dakika | Ankara Etimesgut ilçesinde yangın

Son Dakika haberi... Ankara’nın Etimesgut ilçesinde otluk bir alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler olay yerine sevk edildi.

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Son Dakika | Ankara Etimesgut ilçesinde yangın
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Ankara Etimesgut ilçesinde yangın - Resim : 1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirilirken, yangının çevredeki diğer alanlara yayılmasını önlemek için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

Yangının çıkış nedeninin tam olarak belirlenebilmesi için ise konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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