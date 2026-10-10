Ankara Emniyet Müdürlüğü resmen duyurdu: Yollar kapanıyor!

Ankara’da yarın düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu" nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvarda trafik kısıtlaması uygulanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, araç trafiğine kapatılacak yolları ve saatleri açıkladı.

ANKARA’DA YARIN HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.30’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Nizami Gencevi Caddesi’nin tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

MARATON YARIN BAŞKENT TRAFİĞİNİ KİLİTLEYECEK

Maraton nedeniyle Dögol Caddesi’nin Bahriye Üçok Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi’nin Dögol Caddesi ile Bandırma Sokak arasında kalan kısmı ve Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümünde, Eskişehir Yolu istikametinde tek yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

Söğütözü Caddesi’nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin 2150. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmında da çift yönlü araç trafiğine izin verilmeyecek.

KAPANAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ihtiyaç duyulması halinde belirtilen yollara açılan cadde ve sokakların tamamı da etkinlik sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı tutulacak. (AA)